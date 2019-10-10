Данко «развели» на пять миллионов рублей

Певец Данко потерял 5 млн рублей, вложившись в криптовалюту, пишет StarHit.

Певец и его невеста Мария Силуянова по совету близкого друга вложили по 2,5 млн рублей в оборудование для майнинга криптовалюты, однако спустя некоторое время продавец заявил, что серверы похищены.

Чтобы вернуть потерянные деньги, Данко обратился к адвокату Александру Бенхину.

«Моему подопечному продали сервера для майнинга биткоинов. Обещали, что те будут приносить неплохой доход. Они действительно поначалу давали прибыль, но потом продавец сказал, что необходимое оборудование украли», — рассказал адвокат.

По его словам, певец намерен привлечь виновных к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупных размерах. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сам певец признался, что вложил в проект последние деньги.