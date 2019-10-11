«Я ее вижу каждый день»: соседи развеяли слухи о бегстве Бочкаревой

Соседка актрисы Натальи Бочкаревой , оказавшейся в центре скандала с наркотиками, заявила, что актриса никуда не уезжала и продолжает жить в своей квартире в Москве . Об этом сообщает «Собеседник».

По данным издания, ранее СМИ утверждали, что Наталья Бочкарева оставила свою квартиру и уехала вместе с детьми. При этом у дома, где живет Бочкарева, стоит ее машина, а соседи утверждают, что ежедневно видят как актрису, так и ее детей.

«Никуда Наталья не уезжала после того, что с ней произошло. По телевизору сказали неправду! Она как жила в нашем доме, так и живет. Я ее вижу почти каждый день. И деток своих она никуда не увозила, ходят в школу, как и раньше. Так что не верьте вы никому! В целом могу сказать, что Наташа хорошая соседка, заботливая мать и вся эта история с наркотиками — просто какая-то чушь», — заявила соседка артистки.

Информация о задержании Бочкаревой появилась 28 сентября. РЕН ТВ сообщал , что автомобиль актрисы остановили сотрудники полиции из-за «подозрительного поведения», после чего у нее якобы нашли 0,69 грамма наркотического вещества. Телеканал утверждает, что против актрисы возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева опровергла информацию о задержании с наркотиками и пообещала подать в суд на ее распространителей.

«Рамблер» писал, что знакомые Бочкаревой отказались верить в ее наркозависимость и отметили, что актрису «могли подставить».