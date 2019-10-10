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Стингрей раскрыла новые детали смерти Цоя 

Газета.Ru 13 часов назад
Раскрыты новые детали смерти Цоя
Фото: РИА Новости
Американская певица Джоанна Стингрей написала мемуары, в которых рассказала о том, что помнит о смерти советского рок-музыканта Виктора Цоя.
По ее словам, в день смерти Виктор Цой встал между пятью и шестью часами утра и уехал на рыбалку.
"Обычно он возвращался к двенадцати, но в этот раз не приехал… Глядя на белое здание больницы, Наташа сидела в машине на стоянке, подавленная жестоким осознанием новой правды: с этого мгновения любовь ее жизни уже никогда не разделит с ней улыбку", — цитирует Стингрей "Стархит".
По словам певицы, возлюбленная Цоя Наталья Разлогова позже писала ей, что поняла, что смерть была мгновенной.
"Я больше всего боялась мысли о том, что он страдал в одиночестве, но этого не произошло", — говорила Разлогова.
Лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой разбился в автокатастрофе 15 августа 1990 года.
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Шоу-бизнес , Джоанна Стингрей , Виктор Цой , StarHit
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