Раскрыты новые детали смерти Цоя

Стингрей раскрыла новые детали смерти Цоя

По ее словам, в день смерти Виктор Цой встал между пятью и шестью часами утра и уехал на рыбалку.

"Обычно он возвращался к двенадцати, но в этот раз не приехал… Глядя на белое здание больницы, Наташа сидела в машине на стоянке, подавленная жестоким осознанием новой правды: с этого мгновения любовь ее жизни уже никогда не разделит с ней улыбку", — цитирует Стингрей "Стархит".

По словам певицы, возлюбленная Цоя Наталья Разлогова позже писала ей, что поняла, что смерть была мгновенной.

"Я больше всего боялась мысли о том, что он страдал в одиночестве, но этого не произошло", — говорила Разлогова.

Лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой разбился в автокатастрофе 15 августа 1990 года.