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Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Дочь Заворотнюк обратилась к Стасу Михайлову
Фото: РИА Новости
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери. «Спасибо вам большое», — подписала снимок Анна Заворотнюк, на котором можно увидеть ее семью.
Напомним, что ранее Стас Михайлов в Сети на своей страничке написал, что он глубоко возмущен огромному количеству лживой информации в СМИ об актрисе. Кроме того, он дал ссылку на страничку в Instagram, которая посвящена Анастасии Заворотнюк. На ней будет публиковаться только проверенная информация о звезде.
Только за первые сутки на страничку подписалось свыше четырех тысяч человек. Причем это сделали и некоторые звезды. В частности, модель Виктория Лопырева, супруга Михайлова Инна, сама Анна Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас проходит лечение от онкологического заболевания. Данные о ее состоянии очень сильно разнятся. Родные актрисы ушли в глухую оборону и не комментируют информацию об Заворотнюк, хотя это могло бы сразу отсеять все сплетни.
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Шоу-бизнес , Стас Михайлов , Анастасия Заворотнюк , Виктория Лопырева , Анна Заворотнюк
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