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Пугачева первой пришла на помощь ограбленному Билану 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пугачева первой пришла на помощь ограбленному Билану
Фото: globallookpress.com
Дима Билан признался в любви Алле Пугачевой и отметил, что это чувство взаимно. В передаче «Блин, Алена» исполнитель рассказал, что Пугачева была одной из первых, кто протянул ему руку помощи в момент, когда воры проникли в его дом и вынесли сейф с ценными вещами. Нарушители воспользовались незащищенностью дома артиста, а затем лишили Билана самых важных для него вещей.
«Я не понимаю раньше, как я так жил. Окна в пол, дом закрывался просто на ключик без всякой сигнализации. Вынесли мой сейф на одеяле через лес. А у меня там все было», — поведал Билан.
Когда Пугачева узнала о проблеме Билана, она предложила ему свою помощь. Певец вспомнил, что тогда ему не показалось верным решением принять деньги от артистки, поэтому он вежливо отказался.
«У меня любовь к ней. С человеком, которым я восхищаюсь, я не могу переходить в систему координат панибратства», — высказался он.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Алла Пугачева
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