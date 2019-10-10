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«Я против института брака»: Дима Билан дал обет безбрачия 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Билан заявил об обете безбрачия
Фото: © Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
Дима Билан пообещал никогда не жениться. О том, что выступает против брака и официальной регистрации отношений, 37-летний артист откровенно рассказал Алене Жигаловой в передаче «Блин, Алена». Победитель «Евровидения» признался, что влюблен, но кто его избранница, отвечать отказался. Билан лишь намекнул, что эта девушка одного с ним возраста, и он знает ее достаточно давно. Певец подчеркнул, что для того, чтобы влюбиться, у объекта симпатии должна быть глубокая душа.
Что же касается женитьбы, то Билан уверен — ему это не грозит. По его убеждениям, он способен дать своей возлюбленной все, что обещают при заключении брака без самого штампа в паспорте.
«Что это такое? Кто это придумал? Всю жизнь люди женятся, а потом они разводятся. И как потом это выглядит? Фигово. Мне все это кажется таким… (скривил лицо). Я против института брака, потому что это придумал человек. Не хочу!», — отрезал артист.
Напомним, Дима Билан регулярно появляется на светских тусовках один или в сопровождении продюсера Яны Рудковской.
Общественность гадает, есть ли у Димы девушка, и если есть, то кто она. Сам Билан свою личную жизнь от посторонних глаз усиленно скрывает.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская
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