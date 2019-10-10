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Билан объяснил постоянные проигрыши России на «Евровидении» после его победы 

Lenta.ru 3 часа назад
Билан объяснил проигрыши России на «Евровидении»
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан порассуждал о том, почему после его победы на «Евровидении» в 2008 году Россия больше не занимала первое место в международном музыкальном конкурсе. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале Super в четверг, 10 октября.
По словам Билана, победу в вокальном состязании определяет совокупность настолько большого количества факторов, что ее можно назвать случайностью и «фартом». Он предположил, что на его победу могло повлиять то, что он выступал повторно — ранее артист представил Россию на конкурсе 2006-го — и не успел забыться публике.
Билан отметил, что последующие артисты могли проигрывать из-за того, что зрители были «напичканы новостями» о России. Он также объяснил проигрыш Сергея Лазарева на «Евровидении-2019», прошедшем в Израиле, размеренностью его выступления.
«Все ускорилось. Мы затяжные Stories (видеозаписи в сервисе Instagram Stories — прим. «Ленты.ру») пролистываем. Мы пролистываем все. Нам нужны короткие информативные вспышки», — сказал певец.
Артист добавил, что если бы выступал на международном вокальном состязании в Израиле вместо Лазарева, то «сделал бы что-то очень мощное, танцевальное, даже в какой-то степени немножко дурное». Билан также подчеркнул, что для выбора участника «Евровидения» от России следует ввести народное голосование.
В 2006 году Дима Билан представил Россию на «Евровидении» с песней Never Let You Go и занял второе место. В 2008-м артист исполнил на конкурсе композицию Believe, получив первое место. Это единственная победа России на «Евровидении».
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Дима Билан , Lenta.ru
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