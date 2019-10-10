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Озвучена стоимость интервью с Заворотнюк 

Рамблер 3 часа назад
Озвучена стоимость интервью с Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Обратившийся к журналистам аноним, заявивший, что у него есть доступ к находящейся в клинике актрисе Анастасии Заворотнюк, готов продать интервью с ней за 800 тысяч рублей. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.
Сегодня стало известно, что назвавший себя сотрудником больницы неизвестный обратился к журналистам, предложив интервью со звездой.
По данным издания, аноним пообещал качественное видео с актрисой в кадре. При этом он отметил, что вопросы звезде должны подготовить журналисты, и за свои услуги потребовал 800 тысяч рублей.
«1.5 BTC. Это чуть более $12000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал», — цитирует требование неизвестного Teleprogramma.pro.
Официальных комментариев о состоянии Заворотнюк нет. Ранее директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи звезды попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее у актрисы развился частичный паралич, и она была переведена в реабилитационный центр.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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