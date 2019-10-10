Озвучена стоимость интервью с Заворотнюк

Обратившийся к журналистам аноним, заявивший, что у него есть доступ к находящейся в клинике актрисе Анастасии Заворотнюк , готов продать интервью с ней за 800 тысяч рублей. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Сегодня стало известно, что назвавший себя сотрудником больницы неизвестный обратился к журналистам, предложив интервью со звездой.

По данным издания, аноним пообещал качественное видео с актрисой в кадре. При этом он отметил, что вопросы звезде должны подготовить журналисты, и за свои услуги потребовал 800 тысяч рублей.

«1.5 BTC. Это чуть более $12000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал», — цитирует требование неизвестного Teleprogramma.pro.

Официальных комментариев о состоянии Заворотнюк нет. Ранее директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи звезды попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее у актрисы развился частичный паралич, и она была переведена в реабилитационный центр.