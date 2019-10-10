Шура попал на страницы учебника

Песня «Твори добро» российского исполнителя Шуры попала в учебник по предмету «Самопознание» в Казахстане . Фотографию учебника певец разместил у себя в Instagram.

«Это учебник по предмету «Самопознание» 4 класса в Казахстане», — подписал фотографию Шура.

Перед этим фотографией с текстом Шуры в учебнике поделилась жительница Нур-Султана Оксана Барановская. В городском сообществе в Facebook женщина рассказала, что обнаружила песню Шуры, когда села делать уроки с ребенком.

«Ну не басни Крылова же учить верно?! Министерство образования! Вы супер! В очередной раз удивили. Я очень люблю творчество Шуры», — написала она.

Пользователи в комментариях отметили, что текст песни Шуры не может служить детям примером высокой литературы.

На титульном листе учебника по «Самопознанию» указано, что приведенные в книге материалы «раскрывают сущность общечеловеческих ценностей и способствуют развитию нравственных качеств человека».