Гришаева посочувствовала Заворотнюк

Гришаева высказалась на круглом столе на тему "Неприкосновенность частной жизни в цифровой век", проходящем в Государственной думе . По словам Гришаевой, когда артисты после съемок хотят отдохнуть, их "караулят под каждым деревом" беспринципные люди.

"Они за деревьями тебя караулят, когда ты на кладбище хоронишь близкого человека, чтобы сфотографировать твою эмоцию и потом это продавать", — цитирует Гришаеву ФАН.

Худрук Московского областного театра юных зрителей также отметила, что "безумно сочувствует" Заворотнюк и ее родным.

"Не дай бог с нами что-то случается. Получается, что нам нужно бежать из страны, потому что любая медсестра тебя сфотографировала, это кошмар и ужас", — печалится актриса.

Сообщения об ухудшающемся состоянии Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года. Семья актрисы слухи не комментирует.