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Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с Заворотнюк 

Рамблер 5 часов назад
Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее стало известно, что актриса выписана из клиники и переведена в реабилитационный центр.
В редакцию Teleprogramma.pro пришло письмо, автор которого на условиях анонимности рассказал, что имеет доступ к актрисе и может записать для журналистов интервью с ней, сообщило издание.
«Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа», — заявил неизвестный.
При этом сумма, запрошенная им за сотрудничество, не разглашается.
Ранее издание «СтарХит» сообщило, что бывшая сотрудница столичной клиники, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, также предложила СМИ выкупить видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена госпитализированная актриса.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , StarHit
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