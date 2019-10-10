Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с Заворотнюк

Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк , предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее стало известно, что актриса выписана из клиники и переведена в реабилитационный центр.

В редакцию Teleprogramma.pro пришло письмо, автор которого на условиях анонимности рассказал, что имеет доступ к актрисе и может записать для журналистов интервью с ней, сообщило издание.

«Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа», — заявил неизвестный.

При этом сумма, запрошенная им за сотрудничество, не разглашается.