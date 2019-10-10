Бузова пригрозила Тарасову разделом имущества 

Певица и телеведущая Ольга Бузова, отвечая на вопросы поклонников, отметила, что по закону имеет право подать на раздел имущества с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым до 30 декабря. Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, онлайн-интервью с Бузовой было проведено в преддверии нового шоу с ее участием — «План Б». Фанатов Бузовой особенно интересовали ее отношения с бывшим мужем.
«Мы с Димой не виделись после 30 декабря 2016 года, когда официально расторгли брак. На самом деле он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное…», — рассказала певица.
Она также отметила, что не жалеет об этом браке, при этом до сих пор имеет право подать на раздел совместно нажитого имущества.
«Мы с Димой прожили в браке шесть чудесных лет. А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести. (…) По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!» — заявила Ольга Бузова.
Как писал «Рамблер», Дмитрий Тарасов ранее выставил на продажу дом, который строил с Ольгой Бузовой. По данным «Комсомольской правды», продажа дома может быть связана с потерей Тарасовым работы и второй беременностью его жены Анастасии Костенко. При этом друг Ольги Бузовой заявил «Телепрограмме», что певица по-настоящему любила футболиста. По этой причине, уверен Тимур Батрутдинов, Тарасов до сих пор не ушел из сознания Бузовой и всех мужчин она сравнивает с ним.