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Собчак рассказала об истории русской водки в новом шоу 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Собчак рассказала историю русской водки
Фото: ТАСС
Ксения Собчак второй выпуск своей программы «Такая история» в «Яндекс. Эфире» посвятила водке, а точнее истории ее появления в России. Оказалось, этот явно неполезный напиток изобрели в нашем Отечестве кремлевские монахи из Чудова монастыря. Произошло это в 16 веке.
Однажды монахи попали в Италию и узнали там, как делают водку. Вернувшись домой, они стали экспериментировать на свой лад. Водку тогда производили исключительно для антисептических нужд, поскольку в 16 веке монахи выполняли еще и функции врачей.
«Но однажды кто-то по ошибке (или не по ошибке) принял водку внутрь. Дальше все — как в тумане. Сразу стало понятно, что спирт нуждается в очистке от сивушных масел», — сказала Собчак.
Испробовав разные варианты, стали применять для этого уголь, песок и войлок. Водка сразу подешевела и приобрела статус народной.
Уже в 1533 году открылось первое питейное заведение, где водку продавали ведрами. Правда и градусов в ней было меньше, чем сейчас.
Классическая 40-градусная русская водка появилась в 1886 году и придумал ее не химик Дмитрий Менделеев, как считают многие. А чиновник — министр финансов Российской империи Михаил Христофорович Рейтерн. Он округлил цифру до 40-ка только потому, что так было проще считать объемы произведенного алкоголя и акцизы.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Менделеев , Ксения Собчак , Михаил Рейтерн , Яндекс , Италия
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