Поклонница спасла Билана во время концерта

Поклонница не дала Диме Билану упасть на сцене, завязав ему шнурки на ботинках. Видеозаписью этого момента певец поделился с подписчиками в Instagram.

«#Омск -аншлаг ты мой))) каждый концерт с сюрпризом))) сегодня вот шнурки научили завязывать», — прокомментировал видео музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранены).

Он также поблагодарил поклонников за «любовь и такое вот доверие».

В комментариях подписчики артиста назвали видеозапись с концерта очень милой.

«Как это мило и трогательно, по родному, по домашнему, ведь все свои!» — отметила ewe_truly.

«Вот, Дима, взрослеете. Уже и шнурки научились завязывать)))», — пошутила пользователь с ником thisisvize.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Дима Билан был вынужден принести извинения фанатам после скандального выступления в Самаре. Певец признал, что перед концертом переборщил с коньяком.