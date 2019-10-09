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Поклонница спасла Билана во время концерта 

Рамблер 1 час назад
Поклонница спасла Билана во время концерта
Фото: РИА Новости
Поклонница не дала Диме Билану упасть на сцене, завязав ему шнурки на ботинках. Видеозаписью этого момента певец поделился с подписчиками в Instagram.
«#Омск -аншлаг ты мой))) каждый концерт с сюрпризом))) сегодня вот шнурки научили завязывать», — прокомментировал видео музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранены).
Он также поблагодарил поклонников за «любовь и такое вот доверие».
В комментариях подписчики артиста назвали видеозапись с концерта очень милой.
«Как это мило и трогательно, по родному, по домашнему, ведь все свои!» — отметила ewe_truly.
«Вот, Дима, взрослеете. Уже и шнурки научились завязывать)))», — пошутила пользователь с ником thisisvize.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Дима Билан был вынужден принести извинения фанатам после скандального выступления в Самаре. Певец признал, что перед концертом переборщил с коньяком.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дима Билан
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