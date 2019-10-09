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Пугачева вновь заработает на россиянах 

Рамблер 1 час назад
Пугачева вновь заработает на россиянах
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева заявила в своем Instagram, что те, кто не смог попасть на ее юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах.
Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева планирует дать в Минске 2 ноября юбилейный концерт. Ожидается, что Пугачева покажет то же юбилейное шоу, что презентовала в Москве, в Кремлевском дворце.
«Все те, кто не смогли попасть на мой Юбилейный концерт, смогут увидеть его в КИНОТЕАТРАХ в конце октября», — написала Алла Пугачева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи поклонники заявили, что это «отличная новость» и отметили, что очень ждут появления Аллы Борисовой на экранах.
«Каакк? Что? Серьезно? Наконец-то я пойду в кино, брошу все дела. Ради Вас», — пообещала marigna_lavrenteva.
«Вот это отличная новость! Спасибо!» — написала slastena_sochi.
В свою очередь директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила «Комсомольской правде», что подробности будут обнародованы совсем скоро.
«Это будет фильм. Но подробности пока знает только Алла Борисовна. Все скоро узнаете», — пообещала она.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Комсомольская правда , Минск
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