Пугачева вновь заработает на россиянах

Певица Алла Пугачева заявила в своем Instagram, что те, кто не смог попасть на ее юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах.

Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева планирует дать в Минске 2 ноября юбилейный концерт. Ожидается, что Пугачева покажет то же юбилейное шоу, что презентовала в Москве, в Кремлевском дворце.

«Все те, кто не смогли попасть на мой Юбилейный концерт, смогут увидеть его в КИНОТЕАТРАХ в конце октября», — написала Алла Пугачева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи поклонники заявили, что это «отличная новость» и отметили, что очень ждут появления Аллы Борисовой на экранах.

«Каакк? Что? Серьезно? Наконец-то я пойду в кино, брошу все дела. Ради Вас», — пообещала marigna_lavrenteva.

«Вот это отличная новость! Спасибо!» — написала slastena_sochi.

В свою очередь директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила «Комсомольской правде», что подробности будут обнародованы совсем скоро.