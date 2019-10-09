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Телеведущая Алина Астровская пережила нападение лебедей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Орел и решка»: Телеведущая пережила нападение лебедей
Фото: Инстаграм
Алина Астровская, которая сейчас снимается в сезоне «Чудеса света» популярной передачи «Орел и решка», выложила в Instagram видео нападения. На нем она выступила в качестве жертвы, а «грабителями» стали два белых лебедя. Действие происходит где-то в Норвегии, ведущая присела на газоне в парке и решила покормить птиц. Увидев хлеб, последние не стали дожидаться подачек, а наглым образом стали буквально отнимать угощение. Одна из птиц даже залезла клювом в рюкзак девушки.
«Оставьте мне немного хлеба, я, между прочим, тут без денег и без еды! — кричала лебедям Алина, но они не обращали внимания на просьбы жертвы. — Вы птицы-террористы! Такие милые, господи… Вот внешность, она обманчива, я в который раз убеждаюсь!»
Астровская рассказала подписчикам, что в итоге один из нападающих даже укусил ее за лицо. Этого момента нет на ролике, но он войдет в выпуск «Орла и решки» под названием «Норвежские фьорды».
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Шоу-бизнес , Норвегия
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