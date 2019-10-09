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6-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской жёстко накричал на фотографов, мешающих ему готовится к выступлению 

Ovideo.ru 3 часа назад
Сын Плющенко жёстко накричал на фотографов
Фото: Инстаграм
44-летняя продюсер Яна Рудковская и 36-летний фигурист Евгений Плющенко воспитывают своего 6-летнего сына Александра. Мальчик решил идти по стопам отца, активно занимаясь фигурным катанием, и уже активно участвует в соревнованиях в своих возрастных группах.
Александр Плющенко обладает миловидной внешностью, за что родители прозвали его Гном Гномычем. Но, как оказалось, 6-летний Саша на самом деле уже имеет достаточно жёсткий характер и способен на повышенных тонах донести свою точку зрения до докучающих взрослых.
Так, на видео, снимаемом Яной Рудковской, попал эмоциональный момент: Плющенко-младший готовился к своему выступлению, в уме прорабатывая свою программу, и в это время несколько фотографов решили сделать несколько кадров юного фигуриста. Назойливость фотографов буквально вывела Александра из себя.
"Я вам сказал: "Не снимайте!" Я сейчас буду кататься" — буквально прокричал мальчик фотографам.
Рудковская попыталась успокоить сына, отметив, что скоро он станет суперзвездой, и ему надо привыкать в повышенному вниманию репортёров. Но Саша запротестовал, отмечая, что снимать его надо в костюме для выступления, а в этот момент он был одет в куртку.
Ранее Яна Рудковская с мужем и сыном показали свой поход за грибами в лес.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Плющенко
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