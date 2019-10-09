Сын Плющенко жёстко накричал на фотографов

6-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской жёстко накричал на фотографов, мешающих ему готовится к выступлению

44-летняя продюсер Яна Рудковская и 36-летний фигурист Евгений Плющенко воспитывают своего 6-летнего сына Александра . Мальчик решил идти по стопам отца, активно занимаясь фигурным катанием, и уже активно участвует в соревнованиях в своих возрастных группах.

Александр Плющенко обладает миловидной внешностью, за что родители прозвали его Гном Гномычем. Но, как оказалось, 6-летний Саша на самом деле уже имеет достаточно жёсткий характер и способен на повышенных тонах донести свою точку зрения до докучающих взрослых.

Так, на видео, снимаемом Яной Рудковской, попал эмоциональный момент: Плющенко-младший готовился к своему выступлению, в уме прорабатывая свою программу, и в это время несколько фотографов решили сделать несколько кадров юного фигуриста. Назойливость фотографов буквально вывела Александра из себя.

"Я вам сказал: "Не снимайте!" Я сейчас буду кататься" — буквально прокричал мальчик фотографам.

Рудковская попыталась успокоить сына, отметив, что скоро он станет суперзвездой, и ему надо привыкать в повышенному вниманию репортёров. Но Саша запротестовал, отмечая, что снимать его надо в костюме для выступления, а в этот момент он был одет в куртку.

Ранее Яна Рудковская с мужем и сыном показали свой поход за грибами в лес.