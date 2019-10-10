Блогер заявила о психологических проблемах у Рудковской 

Скандальный блогер Лена Миро увидела у продюсера Яны Рудковской комплексы, отметив, что она «неуютно чувствует себя в своем же теле» и страдает от невроза. Об этом Миро написала в своем «Живом журнале».
По мнению блогера, Рудковская регулярно поправляет на себе одежду и волосы, что говорит о психологических проблемах.
«Рудковской неуютно в своем теле, и это не скрыть ни под каким платьем. Дорогие, красивые наряды сидят на Яне, как на корове седло, еще больше подчеркивая ее некрасивость и неумение себя принять и, как следствие, себя подать», — написала Миро.
Лена Миро также сравнила Яну Рудковскую с «горничной, надевшей платье хозяйки».
«Яна не выглядит хозяйкой в своём собственном доме. Яна не выглядит хозяйкой в своей собственной жизни», — считает она.
«Рамблер» писал, что ранее Яна Рудковская обвинила Лену Миро в наркомании. По мнению продюсера, «вся патология видна невооруженным глазом». Конфликт между Рудковской и Миро разгорелся после поста блогера о смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.