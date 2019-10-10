Блогер заявила о психологических проблемах у Рудковской

По мнению блогера, Рудковская регулярно поправляет на себе одежду и волосы, что говорит о психологических проблемах.

«Рудковской неуютно в своем теле, и это не скрыть ни под каким платьем. Дорогие, красивые наряды сидят на Яне, как на корове седло, еще больше подчеркивая ее некрасивость и неумение себя принять и, как следствие, себя подать», — написала Миро.

Лена Миро также сравнила Яну Рудковскую с «горничной, надевшей платье хозяйки».

«Яна не выглядит хозяйкой в своём собственном доме. Яна не выглядит хозяйкой в своей собственной жизни», — считает она.