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Добрынин покинет сериал «Сваты» из-за «издевательского сценария» 

Рамблер 3 часа назад
Звезда сериала «Сваты» уходит из-за «издевательского сценария»
Фото: ТАСС
Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты» из-за «издевательского сценария», пишет VistaNews.
По информации издания, актеру не нравится, что Иван Будько в исполнении Федора Добронравова постоянно подшучивает над его Митяем. Его герой показан «шутом и неудачником, глупым подкаблучником и алкашом».
Отмечается также, что раньше Николай Добрынин снимался в других амплуа и не чувствует себя комфортно в образе «побитой собаки».
Напомним, сериал «Сваты» производит украинская студия «Квартал 95». С 2008 по 2012 годы было отснято шесть сезонов сериала. В 2015 году авторы объявили о готовности сценария седьмого сезона, но его съемки отложили из-за политической ситуации в стране. Съемки сезона стартовали лишь в 2017 году, но так и не были закончены из-за запрета российскому актеру Федору Добронравову на въезд на Украину. Летом 2019 года было объявлено, что седьмой сезон шоу будет переснят заново в новой концепции.
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Шоу-бизнес , Федор Добронравов , Николай Добрынин
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