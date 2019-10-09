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Актер Оболонков страстно поцеловался с 50-летней подругой мамы 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Страстный поцелуй: Оболонкова застали с подругой мамы
Фото: Инстаграм
Обладательница титула «Мисс Планета — 2015» Наталья Шаронова ведет роскошный образ жизни. Она не экономит деньги во время шопинга, а в ее гардеробе только брендовые вещи. Четыре месяца назад девушка начала встречаться со звездой сериалов Ильей Оболонковым. От прошлых отношений у мужчины есть дочка Илиана. Многие даже не подозревали, что он развелся. Однако идиллия в отношениях с новой пассией была недолгой.
Недавно Шарапова увидела видео, на котором ее жених запечатлен на улице со взрослой женщиной. В кадре он страстно целует свою спутницу. Теперь королева красоты требует объяснений от возлюбленного. Для этого она пришла на ток-шоу «На самом деле».
Кадр из передачи "На самом деле"
«Я не знаю кто эта женщина. Илья говорит, что она пробовалась в фильм на одну из ролей, где он снимался», — сразу заявила Наталья.
Он отметила, что не верит возлюбленному.
«Видно, что эмоции не наигранные», — отметила девушка.
Шаронова не понимает, зачем актер связался с такой взрослой женщиной, когда у него есть молодая и очень привлекательная возлюбленная. По словам девушки, они жили душа в душу и даже хотели сыграть свадьбу, но потом Илья решил не торопиться с торжеством.
Кадр из передачи "На самом деле"
Сам актер тоже пришел в студию. Он продолжил настаивать на том, что поцелуй это часть короткометражного фильма, который так и не вышел в кино. Партнершей Оболонкова была 50-летняя актриса Оксана Гежа.
«Мы знакомы лет 10. Снимались вместе очень давно. Они с мамой знакомы», — рассказал мужчина.
Чтобы прояснить всю картину, эксперты пообщались и с самой Гежей.
«У нас с Ильей отношения уже пару месяцев», — сразу заявила она.
Кадр из передачи "На самом деле"
Выяснилось, что Илья уже давно не общается со своей мамой. Невеста настояла на том, чтобы он посетил ее в черный список и ограничил с ней встречи. Мама актера Татьяна пришла в студию. Она нелестно высказалась о Наталье, назвав ее эскортницей. Женщина заверила, что ей больше нравится Гежа, и она не против, чтобы ее ровесница встречалась с ее сыном.
Проверка на детекторе лжи показала, что Оболонков намеренно развивал отношения с Оксаной. Неожиданно удалось выяснить, что сама Наталья изменяла своему жениху. Мама актера приложила руку, чтобы ее подруга закрутила роман с Ильей. Она хотела разрушить отношения сына с королевой красоты. Однако интимной близости у артиста с дамой в возрасте не было.
Кадр из передачи "На самом деле"
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