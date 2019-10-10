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Юлия Савичева пригрозила выселить мужа из-за паука 

Teleprogramma.pro + ещё 3 13 часов назад
Савичева пригрозила выселить мужа
Фото: Инстаграм
Юля Савичева пригрозила выселить супруга — Александра Аршинова. Причиной конфликта между возлюбленными стал некий Игорь. Певица рассказала в личном микроблоге в Instagram, что в очередной раз вернувшись домой, встретила своего супруга с довольной улыбкой на лице. Мужчина радостно заявил артистке, что теперь у них в уборной живет паук, которого он нарек Игорем. Юля, зная, что муж часто нарекает именами живность крупнее хомяка, всерьез перепугалась. Сначала она просто просила возлюбленного избавиться от конкурента, а затем стала угрожать ему выселением.
Сейчас Юля признается, что до сих пор не знает — соседствует ли с ними Игорь или супруг просто шутит, упоминая его.
«На вопрос о пауке он улыбается и отвечает: «Пауки в доме — хорошая примета». Да, хорошая… Если увижу этого паука, этого Игоря, выселю их обоих», — отчеканила Савичева.
Артистка призналась, что давно борется с арахнофобией. Осознание того, что существо, имеющее больше четырех лап, поселилось с ней на одной территории, спровоцировало у нее желание дезинфицировать все в радиусе одного километра.
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Шоу-бизнес , Александр Аршинов , Юлия Савичева
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