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«Самый лживый человек»: Тимати обратился к L’One 

Рамблер + ещё 1 41 минуту назад
«Самый лживый человек»: Тимати обратился к L’One
Фото: @timatiofficial
Рэп-музыкант Тимати прокомментировал скандал, связанный с уходом Левана Горозии (L’One) с лейбла Black Star.
Тимати обратился к Левану в Instagram и назвал его «самым лживым и пустым человеком», которого он знает.
«Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой. Живи, зная, что больше половины людей к кому ты прибегал за помощью, полностью перевирая факты, притворяясь «Бедной овечкой», разобравшись в ситуации вообще перестали с тобой общаться», — написал Тимати.
Он обвинил Горозию в том, что тот «обесценил» все, что сделала для него команда Black Star. По словам Тимати, уход с лейбла и рассказы в СМИ о невыносимых условиях контракты стали для него полной неожиданностью, ведь до этого момента не было «ни одной претензии, только — улыбки, дружеский тон, братское отношения и готовность в огонь и воду за общие интересы».
Накануне Black Star выиграл суд у Левана Горозии. Согласно решению суда, Горозия больше не может использовать имя L’One и исполнять песни, написанные за время сотрудничества с Black Star.
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Шоу-бизнес , Другое , L " One
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