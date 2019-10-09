«Самый лживый человек»: Тимати обратился к L’One

Рэп-музыкант Тимати прокомментировал скандал, связанный с уходом Левана Горозии (L’One) с лейбла Black Star.

Тимати обратился к Левану в Instagram и назвал его «самым лживым и пустым человеком», которого он знает.

«Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой. Живи, зная, что больше половины людей к кому ты прибегал за помощью, полностью перевирая факты, притворяясь «Бедной овечкой», разобравшись в ситуации вообще перестали с тобой общаться», — написал Тимати.

Он обвинил Горозию в том, что тот «обесценил» все, что сделала для него команда Black Star. По словам Тимати, уход с лейбла и рассказы в СМИ о невыносимых условиях контракты стали для него полной неожиданностью, ведь до этого момента не было «ни одной претензии, только — улыбки, дружеский тон, братское отношения и готовность в огонь и воду за общие интересы».

Накануне Black Star выиграл суд у Левана Горозии. Согласно решению суда, Горозия больше не может использовать имя L’One и исполнять песни, написанные за время сотрудничества с Black Star.