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Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа 

Рамблер + ещё 3 8 часов назад
Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Сыгравшая в культовом фильме «Москва слезам не верит» роли Александры Наталья Вавилова переживает тяжелый период, ухаживая за тяжело больным мужем, режиссером Самвелом Гаспаровым. Об этом сообщает «СтарХит».
«Супруг Натальи, Самвел, очень болен. У него серьезные проблемы с желудком. Он родился в Тбилиси, всегда был неравнодушен к острой пище, поэтому несколько недель назад начались осложнения. Да и, на минуточку, возраст уже солидный — Гаспарову 81 год!» — рассказала изданию подруга артистки Светлана.
По ее словам, недавно Гаспаров выписался из больницы и Наталья Вавилова «не отходит от него ни на шаг».
По словам друзей семьи, ранее супруги продали двухэтажный коттедж на Рублевке.
«Сейчас Наташа с Самвелом перебрались в квартиру на юго-западе Москвы. Поддерживаю с ними связь по телефону, не унывают, голоса бодрые», — отметил друг семьи Вилли Хштоян.
«Рамблер» писал, что ранее попала в больницу актриса Раиса Рязанова, сыгравшая роль Антонины в фильме «Москва слезам не верит».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Вавилова , Раиса Рязанова , Москва
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