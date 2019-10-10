Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа

Сыгравшая в культовом фильме «Москва слезам не верит» роли Александры Наталья Вавилова переживает тяжелый период, ухаживая за тяжело больным мужем, режиссером Самвелом Гаспаровым. Об этом сообщает «СтарХит».

«Супруг Натальи, Самвел, очень болен. У него серьезные проблемы с желудком. Он родился в Тбилиси, всегда был неравнодушен к острой пище, поэтому несколько недель назад начались осложнения. Да и, на минуточку, возраст уже солидный — Гаспарову 81 год!» — рассказала изданию подруга артистки Светлана.

По ее словам, недавно Гаспаров выписался из больницы и Наталья Вавилова «не отходит от него ни на шаг».

По словам друзей семьи, ранее супруги продали двухэтажный коттедж на Рублевке.

«Сейчас Наташа с Самвелом перебрались в квартиру на юго-западе Москвы. Поддерживаю с ними связь по телефону, не унывают, голоса бодрые», — отметил друг семьи Вилли Хштоян.