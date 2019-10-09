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Программа Малышевой получила десятки миллионов государственных вливаний 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Программа Малышевой получила миллионы госвливаний
Фото: РИА Новости
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) выделило 57 миллионов рублей в качестве субсидии производителю программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в базе СПАРК.
Всего ведомство и производитель, ООО «Пиманов и партнеры», подписали три соглашения: два на сумму 27 миллионов и еще одно на три миллиона. Соглашения были заключены 24 сентября.
В документах указано, что средства компенсируют расходы на производство «социально значимых проектов в области электронных СМИ». Всего планируется выпустить 141 сюжет телепередачи по 12 минут каждый. В соглашениях указано, что съемки будут проводится по трем темам: «Поддержка семей с детьми» (62 программы), «До 60 и старше» (67 программ) и «Укрепление общественного здоровья» (12 программ).
Субсидии будут предоставлены в 2019 году. Общий хронометраж составит 1692 минуты. Одна минута телепередачи «Жить здорово!» будет стоить 33,6 тысячи рублей.
Получателем выступает ООО «Пиманов и партнеры». Его учредитель — продюсер, телеведущий, автор программы «Человек и закон» и президент медиахолдинга Минобороны «Красная звезда» Алексей Пиманов. В разговоре с «Лентой.ру» Пиманов заявил, что «не имеет понятия» о выделенных Роспечатью субсидиях и в настоящее время занят съемками кино.
Передача «Жить здорово!» выходит на Первом канале с 2010 года. Программу о здоровом образе жизни не раз критиковали за популизм и выбор громких тем. К примеру, в 2013 году один из блоков был посвящен тому, «как правильно какать». А в 2016 году после авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, в результате которой погибло 62 человека, ведущая подготовила сюжет о том, как правильно одеваться в полет, чтобы понизить шансы сгореть в авиакатастрофе. Малышева нередко попадает под шквал критики из-за эксцентричных и неоднозначных заявлений, которые не всегда встречают поддержку врачей.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Алексей Пиманов , Министерство обороны , Роспечать , Lenta.ru
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