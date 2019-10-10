На шоу Малышевой выделили миллионы от государства

Шоу Елены Малышевой «Жить здорово!» снимается на деньги государства — обходится в 33,6 тысячи рублей за минуту. Об этом сообщают «ГосЗатраты».

«ГосЗатраты» — негосударственный проект повышения общественной осведомленности в области расходования государственных средств, сказано на его сайте.

По его данным, 24 сентября Роспечать и производитель «Жить здорово!» компания «Пиманов и партнеры» подписали три соглашения о предоставлении субсидий на общую сумму 57 миллионов рублей.

Деньги были выделены на производство в 2019 году 141 выпуска «Жить здорово!» — «социально значимого проекта в области электронных СМИ».

«Таким образом, одна минута телепередачи "Жить здорово!" обойдется федеральному бюджету в 33,6 тысяч рублей», — отмечают в «ГосЗатратах».

Субсидии были предоставлены в рамках национального проекта «Демография» и других федеральных проектов. 66% средств будут потрачены на выплату зарплат и гонораров людям, задействованным в производстве передачи, остальное — на покупку декораций и реквизита, аренду помещений и транспорта и другое.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», Елена Малышева призвала увеличить пенсионный возраст до 67 лет для мужчин и женщин. По ее словам, значительный рост продолжительности жизни людей — это проблема, которую надо немедленно решать.