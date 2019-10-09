Мать Заворотнюк навестила ее в медцентре

Пациенты реабилитационного центра, в котором находится звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк , рассказали, что ее навещает мама. Об этом сообщило РЕН ТВ.

По данным телеканала, Заворотнюк находится в центре под строгой охраной, в лечебное учреждение не пускают посторонних.

По словам пациентов, проходящих лечение вместе с Заворотнюк, ежедневно актрису навещает ее мать, которая приносит ей все необходимые продукты, отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее стало известно, что актриса выписана из клиники и переведена в реабилитационный центр. В свою очередь онколог Игорь Долгополов заявил, что глиобластома, которую приписывают Анастасии Заворотнюк, неизлечима, а выписка пациента из больницы может означать либо перерыв в лечении, либо перевод на паллиативную помощь.

Официальных комментариев о состоянии Заворотнюк нет. Директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи звезды попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.