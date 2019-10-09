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Продюсеры ответили на иск Лолиты 

Рамблер 1 час назад
Продюсеры ответили на иск Лолиты
Фото: РИА Новости
В продюсерской компании «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» заявили, что суд установил подлинность договоров, заключенных между компанией и певицей Лолитой Милявской. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как ранее сообщал «Рамблер», Лолита обратилась в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой провести проверку в отношении компании Елены Кипер, автора ее песен. Артистка заподозрила «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» в подделке ее подписи на договоре.
Речь идет о договоре о праве на использование музыкальных произведений. Документ был представлен суду в ходе процесса по блокировке незаконно размещенных в интернете произведений Лолиты, в частности, песни «На „Титанике“.
В „Елена Кипер Паблишинг и Продакшн“ заявили, что все судебные разбирательства завершились больше года назад.
»В суде подлинность договоров установлена», — подчеркнули в компании.
Однако адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что суд не занимался проверкой подлинности подписей, так как стоял другой вопрос — удаления незаконно опубликованной информации.
Год назад Лолита подала в суд на Apple Music, Google Play Music, Deezer и iTunes с требованием изъять из публичного доступа песни «На „Титанике“, „Чудо чудное“ и „Ты мое море“. Она заявила, что не давала согласие на размещение песен на этих площадках.
Во время разбирательств одна из сторон представила договор о праве использования песен, якобы подписанной Лолитой. Однако певица заявила, что документ не подписывала. Суд признал Лолиту правообладателем песен, но экспертизу подписи проводить не стал.
Позже сама Лолита обратилась в СК России с просьбой провести почерковедческую экспертизу. По словам Жорина, эксперты установили, что подпись певице не принадлежит. Следствие усмотрело в ситуации признаки мошенничества и передала материалы в полицию.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Лолита Милявская , Елена Кипер , Сергей Жорин , СКР , Apple , Google
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