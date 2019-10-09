Капитан команды КВН раскрыл схему поборов

Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко заявил, что взносы для участия в игре требуются только от команд региональных лиг. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как ранее сообщал «Рамблер», комик, экс-участник КВН Нурлан Сабуров рассказал в интервью Юрию Дудю о разочаровании в КВН. В частности, он пожаловался, что участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы смешить людей, хотя должно быть наоборот: «ты смешишь и зарабатываешь».

«Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег», — заявил он.

Писаренко рассказал, что взносы платят не все.

«В региональных лигах — до первой — действительно есть взносы. Такие лиги живут на то, что сами заработали. В высшей лиге такого нет», — заявил он.

Ранее Масляков прокомментировал заявления Сабурова, отметив, что не помнит такого КВНщика и команду, в которую тот входил.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — отметил Масляков.

В КВН есть официальные — «АМиКовские» лиги — и неофициальные, которые работают независимо от организации.

В высшей и премьер-лиге участвуют команды, прошедшие на сочинском фестивале во второй просмотровый тур. Эти лиги считаются телевизионными (выходят в формате телепередач).

В еще одном типе лиг — центральных лигах — имеют право играть команды, получившие на фестивале «КиВиН» статусы «второй тур» и «повышенный рейтинг». Центральные лиги — главная подготовительная площадка для команд телевизионных лиг.

В региональных лигах выступают команды, участвовавшие в фестивале в Сочи и не получившие никакого статуса, либо вообще не участвовавшие в нем, а также команды, выбывшие из центральных лиг.