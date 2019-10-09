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Капитан команды КВН раскрыл схему поборов 

Рамблер 10 часов назад
Капитан команды КВН раскрыл схему поборов
Фото: Instagram
Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко заявил, что взносы для участия в игре требуются только от команд региональных лиг. Об этом сообщает «Ура.ру».
Как ранее сообщал «Рамблер», комик, экс-участник КВН Нурлан Сабуров рассказал в интервью Юрию Дудю о разочаровании в КВН. В частности, он пожаловался, что участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы смешить людей, хотя должно быть наоборот: «ты смешишь и зарабатываешь».
«Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег», — заявил он.
Писаренко рассказал, что взносы платят не все.
«В региональных лигах — до первой — действительно есть взносы. Такие лиги живут на то, что сами заработали. В высшей лиге такого нет», — заявил он.
Ранее Масляков прокомментировал заявления Сабурова, отметив, что не помнит такого КВНщика и команду, в которую тот входил.
«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — отметил Масляков.
В КВН есть официальные — «АМиКовские» лиги — и неофициальные, которые работают независимо от организации.
В высшей и премьер-лиге участвуют команды, прошедшие на сочинском фестивале во второй просмотровый тур. Эти лиги считаются телевизионными (выходят в формате телепередач).
В еще одном типе лиг — центральных лигах — имеют право играть команды, получившие на фестивале «КиВиН» статусы «второй тур» и «повышенный рейтинг». Центральные лиги — главная подготовительная площадка для команд телевизионных лиг.
В региональных лигах выступают команды, участвовавшие в фестивале в Сочи и не получившие никакого статуса, либо вообще не участвовавшие в нем, а также команды, выбывшие из центральных лиг.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Нурлан Сабуров , Сергей Писаренко
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