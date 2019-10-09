Юбилейный концерт Пугачевой покажут в кинотеатрах

Алла Пугачева сообщила, что ее юбилейный концерт покажут в кинотеатрах

Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила, что ее концерт, посвященный 70-летию можно будет увидеть в кинотеатрах.

"Все те, кто не попал на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах в конце октября", — написала Примадонна.

Она не уточнила, где именно будут транслировать ее выступление, но посоветовала следить за афишами.

"Круто!", — прокомментировала Альбина Левченкова.

"Отличная новость!", — присоединился Андрей Аксютов.

"Хорошая идея", — написала Альбина Гареева.

Концерт состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце и стал первым большим выступлением с тех пор, как певица объявила о том, что покидает сцену в 2009 году.