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Алла Пугачева сообщила, что ее юбилейный концерт покажут в кинотеатрах 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Юбилейный концерт Пугачевой покажут в кинотеатрах
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила, что ее концерт, посвященный 70-летию можно будет увидеть в кинотеатрах.
"Все те, кто не попал на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах в конце октября", — написала Примадонна.
Она не уточнила, где именно будут транслировать ее выступление, но посоветовала следить за афишами.
"Круто!", — прокомментировала Альбина Левченкова.
"Отличная новость!", — присоединился Андрей Аксютов.
"Хорошая идея", — написала Альбина Гареева.
Концерт состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце и стал первым большим выступлением с тех пор, как певица объявила о том, что покидает сцену в 2009 году.
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Шоу-бизнес , Другое , Алла Пугачева
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