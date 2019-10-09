Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостный снимок

Дочь Заворотнюк на фоне слухов о парализации матери опубликовала жизнерадостный снимок

Напомним, что, по последней информации, которую активно тиражируют СМИ, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк якобы частично парализована.

По непроверенной информации, ее перевезли в другое лечебное учреждение. Якобы там теперь она проходит лечение. Причем рядом с клиникой все время дежурит карета скорой помощи, чтобы оказать звезде неотложную помощь, если она будет в ней нуждаться.

Родные Анастасии Заворотнюк с самого начала распространения слухов о ее возможном тяжелом заболевании не проронили ни слова. Они по-прежнему не хотят пролить свет, в каком состоянии находится актриса. Между тем это могло бы существенно прояснить ситуацию и опровергнуть множество слухов, которые все время витают в воздухе.