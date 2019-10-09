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«У меня есть все»: Соловьев похвастался элитной недвижимостью за границей 

Teleprogramma.pro + ещё 1 8 часов назад
Соловьев похвастался недвижимостью за границей
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Владимир Соловьев заявил журналисту КП, что у него есть все, о чем только можно мечтать. Даже сложно представить, чтобы он мог кому-то позавидовать.
Свое приличное состояние Соловьев заработал еще в лихие 90-е.
«Вежливо говоря, у меня в этой жизни есть все», — сказал он.
Журналист похвастался, что имеет элитную недвижимость в Италии и Подмосковье. И сегодняшняя деятельность на «России-1» дает ему неплохой заработок.
Но это не главное — важно, что работа приносит ему глубокое моральное удовлетворение. Кроме того, Владимира Соловьева окружают люди, которых он любит, и которые любят его. Поэтому, когда журналист "КП" задал ему вопрос о возмодной зависти Дудю, телеведущий ответил категорично:
«Это же было бы смешно. Вообще, чему завидовать?».
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Шоу-бизнес , Владимир Соловьев
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