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Бузова ответила критикам своего творчества 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Бузова ответила своим критикам
Фото: globallookpress.com
Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила поклонникам музыки на критику своего творчества. По её словам, для артистов главное уметь вызывать у зрителя эмоции.
Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя, — цитирует Бузову журнал StarHit.
Издание устроило онлайн-интервью артистки в преддверии премьеры шоу «План Б», в котором Бузова опять будет искать любовь.
Ранее News.ru сообщал, что новое шоу с участием телеведущей Ольги Бузовой и комика Тимура Батрутдинова непременно ждёт провал. Такое мнение высказал скандально известный экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Блогер заявил, что считает «План Б» «продуктом плохого качества», так как Бузова, по его мнению, уже давно не обеспечивает рейтинг ни ТНТ, ни «Дома-2». Солнцев нелестно высказался о коллеге по телестройке, упрекнув её в том, что она не умеет выбирать себе правильное окружение.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Другое , Рустам Солнцев , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова , StarHit
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