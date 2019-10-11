Бузова ответила своим критикам

Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила поклонникам музыки на критику своего творчества. По её словам, для артистов главное уметь вызывать у зрителя эмоции.
Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя, — цитирует Бузову журнал StarHit.
Издание устроило онлайн-интервью артистки в преддверии премьеры шоу «План Б», в котором Бузова опять будет искать любовь.
Ранее News.ru сообщал, что новое шоу с участием телеведущей Ольги Бузовой и комика Тимура Батрутдинова непременно ждёт провал. Такое мнение высказал скандально известный экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Блогер заявил, что считает «План Б» «продуктом плохого качества», так как Бузова, по его мнению, уже давно не обеспечивает рейтинг ни ТНТ, ни «Дома-2». Солнцев нелестно высказался о коллеге по телестройке, упрекнув её в том, что она не умеет выбирать себе правильное окружение.