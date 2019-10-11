Бузова ответила своим критикам

Бузова ответила критикам своего творчества

Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила поклонникам музыки на критику своего творчества. По её словам, для артистов главное уметь вызывать у зрителя эмоции.

Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя, — цитирует Бузову журнал StarHit.

Издание устроило онлайн-интервью артистки в преддверии премьеры шоу «План Б», в котором Бузова опять будет искать любовь.