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«Времени — максимум 48 часов»: врач о перспективах лечения Заворотнюк 

Рамблер + ещё 5 10 часов назад
«Времени — максимум 48 часов»: врач о перспективах лечения Заворотнюк
Фото: ТАСС
Если паралич не удалось остановить в течение 48 часов, то актрисе Анастасии Заворотнюк можно назначить только хороший уход, реабилитация тут уже не поможет. Об этом изданию Teleprogramma.pro заявила специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова.
«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Из-за ухудшения состояния она была госпитализирована в одну из Московских клиник, однако позднее выписана. Появилась также информация, что состояние артистки тяжелое, правая часть ее тела частично парализована, и она переведена в реабилитационный центр.
«Если при онкологии парализация только начинается, но быстрыми мерами терапевт может помочь. Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков.
Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим», — рассказала Гузель Абузарова.
Она также отметила, что, если информация о параличе верна, то реабилитация Заворотнюк уже не поможет и она может рассчитывать только на паллиативную помощь.
«Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет. Паллиативная помощь — это уход в конце жизни. Это не лечение основного заболевания. (…) Паллиативная помощь может включать упражнения для действующей части организма, но не восстановить утраченные функции», — заявила специалист.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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