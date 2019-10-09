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«Класс!»: Собчак пришла в восторг от картины по мотивам ее свадьбы 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
«Класс!»: Собчак пришла в восторг от картины поклонника
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак продемонстрировала в своем блоге картину, которую ей прислал кто-то из поклонников. На ней изображена она со своим мужем Константином Богомоловым в свадебных нарядах. Распаковав подарок, Ксения засмеялась и сказала: «Класс! Спасибо большое!».
Произведение выполнено карандашом, а рисунок художник наложил на испещренный мелким почерком лист. Если внимательно присмотреться к тексту, можно понять, что это отрывок сценария легендарной ленты Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен».
Многие помнят его по великолепной игре Инны Чуриковой, которая вслед за толпой говорит в кадре барону: «Присоединяйтесь. Присоединяйтесь!» Не совсем ясно, что хотел сказать автор графического рисунка. Но в захаровском фильме все прозрачно — Мюнхгаузена толпа попыталась сделать таким, как все, но герой выбрал свой путь.
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Шоу-бизнес , Марк Захаров , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Инна Чурикова
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