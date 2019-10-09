Ваенга призвала СМИ перестать писать про Заворотнюк

Свое обращение певица опубликовала в закрытом аккаунте в Instagram.

«Журналисты! Хватит! Остановитесь, пожалуйста! Побойтесь Бога», — написала Ваенга, сопроводив послание многочисленными грустными смайликами.

В комментарии к записи, по данным издания, поклонники поддержали певицу.

«Да, Елена, правильно. Чем человек известнее, тем больше на него льют грязи, увы», — написал музыкант Александр Калигин.

«Просто жуть, пишут про смерть Насти», — напомнила Екатерина под ником aleksa0857.

«Рамблер» писал, что ранее в СМИ появилась информация о раке мозга у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Позднее стало известно о резком ухудшении состояния актрисы и даже о том, что Заворотнюк умерла. Однако директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи звезды попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.