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Ваенга призвала СМИ перестать писать про Заворотнюк 

Рамблер + ещё 2 11 часов назад
Ваенга призвала СМИ перестать писать про Заворотнюк
Фото: Р-Спорт
Российская певица Елена Ваенга обратилась к пишущим об актрисе Анастасии Заворотнюк журналистам, попросив их остановиться. Об этом сообщает РИА Новости.
Свое обращение певица опубликовала в закрытом аккаунте в Instagram.
«Журналисты! Хватит! Остановитесь, пожалуйста! Побойтесь Бога», — написала Ваенга, сопроводив послание многочисленными грустными смайликами.
В комментарии к записи, по данным издания, поклонники поддержали певицу.
«Да, Елена, правильно. Чем человек известнее, тем больше на него льют грязи, увы», — написал музыкант Александр Калигин.
«Просто жуть, пишут про смерть Насти», — напомнила Екатерина под ником aleksa0857.
«Рамблер» писал, что ранее в СМИ появилась информация о раке мозга у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Позднее стало известно о резком ухудшении состояния актрисы и даже о том, что Заворотнюк умерла. Однако директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи звезды попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Елена Ваенга
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