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Абдулов ради Кормухиной сломал рояль в Доме кино 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
Абдулов сломал рояль ради Кормухиной
Фото: globallookpress.com
Заслуженная артистка России певица Ольга Кормухина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем хулиганском характере. По ее признанию, она была очень безбашенной в юности. С ней даже боялись связываться бандиты, потому что понимали, что она не отступит.
«Однажды мы знатно похулиганили в Доме кино. Не помню, какой праздник мы отмечали. Заявляемся туда с Панкратовым-Черным и Шакуровым. Ко мне подходит Абдулов и другие заслуженные артисты. Говорят, что хотят, чтобы я для них спела», — вспомнила Ольга Кормухина.
Отказывать артистам она не хотела, но в позу неожиданно встал администратор. Он сказал, что этот рояль очень любит их пианист и его на «растерзание» он отдать не может. «Там на рояле какой-то амбарный замок висел. Абдулов говорит:
»Ничего страшного. Сейчас все открутим». В итоге рояль он сломал и нам пришлось писать объяснительную», — заявила артистка.
Как сказала Кормухина, объяснительная получилась очень смешной. Текст от выдающихся артистов был примерно следующим:
«Мы очень хотели услышать пение Ольги Кормухиной. И ниже подписи всех заслуженных артистов с их регалиями и званиями».
Из той истории они в итоге вышли сухими из воды.
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Шоу-бизнес , Ольга Кормухина
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