Эммануил Виторган захотел еще одного ребенка

Народный артист Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик устроили сенсацию дважды: за два года в их семье произошло не одно прибавление. И, как следует из ответа актера, это может быть еще не предел.
В прошлом году супруга народного любимца родила ему первого общего ребенка — дочь Этель (у знаменитого мужчины уже есть двое взрослых детей от предыдущих браков: дочь Ксения Румянцева и сын Максим Виторган). На тот момент Эммануилу Гедеоновичу было 78 лет, а его спутнице жизни — 56. Жена артиста утверждает, что родила сама. Многие раскритиковали пару за стремление продолжать род в столь почтенном возрасте, ведь дети якобы могут многого недополучить.
Прошло меньше двух лет, и у Этель появилась младшая сестренка Клара. Виторган-старший души не чает в дочках.
«Мои дети — уникальные, — цитирует многодетного отца издание «Собеседник». — Я ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними».
На вопрос о дальнейшем прибавлении Эммануил Виторган попросил обращаться с вопросом к Ирине Млодик.
«Конечно, если создастся такая ситуация, безусловно, — отметил он. — Продолжение вообще должно быть — это замечательно».