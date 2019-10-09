Стало известно местонахождение Заворотнюк

Не может передвигаться: прояснена судьба Заворотнюк после выписки

Стало известно, куда перевезли актрису Анастасию Заворотнюк после выписки из клиники. По сведениям Telegram-канала Mash , Заворотнюк сейчас находится в другом медицинском центре, где проходит реабилитацию.

По данным Mash, актриса не может самостоятельно передвигаться, у нее развился парез (неполный паралич — прим. ред.) правой части тела, парализована правая рука.

Ранее "Рамблер" сообщал, что актриса была выписана из больницы в тяжелом состоянии.

СМИ сообщали, что актриса может быть больна раком мозга, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, состояние стабильно тяжелое.