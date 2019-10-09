С установкой детской площадки от Билана повременят

Детская площадка от Димы Билана появится в Самаре только к весне

Дима Билан вернулся в Самару после своего скандального выступления… и не с пустыми руками. Певец подарил городу сертификаты на установку инклюзивной детской площадки и на закупку оборудования для детской больницы. А также артист бесплатно выступил на площади в абсолютно трезвом состоянии и с безупречным звуком.

В начале сентября Дима Билан страшно опозорился, выступая на Дне города Самары. Артист делал неприличные телодвижения и не попадал ни в одну ноту. Позднее он признался, что перед выходом на сцену переборщил с алкоголем.

«Я оплошал, — сокрушался тогда 37-летний певец. — Я выступал на сцене в нетрезвом виде».

Билан пообещал в скором времени вернуться в Самару трезвым и не только дать новый концерт, но и подарить городу детскую площадку, а также необходимый аппарат для лечения детей. Не прошло и месяца, как Дима вновь вернулся в город, жителей которого он подвел. Поездка певца прошла под лозунгом «Самара, прости меня!», во время которой он осуществил все, что обещал.

«Сегодня вас, моих дорогих людей, было 35 тысяч на площади, и все пришли ко мне, — написал Дима у себя в блоге после насыщенного дня. — Друзья, я счастлив, что мы с вами поговорили по душам, надеюсь, осадок "от украденных ложек" если и остался, то совсем незначительный… для меня вы оказались очень важной вехой жизни и опытом… Самара, не забуду тебя никогда!»

Мы дозвонились до руководителя студии инклюзивного творчества, куда приехал Билан с подарком. Екатерина Сизова рассказала нам, как прошла встреча Димы с людьми с ограниченными возможностями.

Екатерина Сизова

— Все прошло на позитиве, наши дети очень рады, — поделилась женщина. — Для них это был настоящий праздник! Дети подарили Диме песню, а он вручил нам сертификат на покупку оборудования для детской площадки. У нас в этот день вечером было выступление, поэтому дети прекрасным образом зарядились перед выходом на сцену.

— Дети как-то готовились к приезду певца?

— Нет, для них это был сюрприз. В нашей студии занятия проходят каждый день. Тут занимаются и дети, и взрослые как с инвалидностью, так и без. Для наших учеников это было обычное воскресенье. Дети занимались вокалом, взрослые — прикладным творчеством. В этот момент и пришел Дима. Он был в позитивном настроении, нашел общий язык с каждым!

— Когда начнется строительство детской площадки?

— Об этом сейчас говорить очень тяжело, потому что оборудование изготавливается в течение трех месяцев после оплаты. Мы прекрасно понимаем, что через три месяца уже будет глубокая зима и строительство будет проблематично… Площадка будет достаточно большая. Это будет целый скверик с освещением, специальным покрытием. Это крупный проект, о котором мы все давно мечтали. Димина помощь заключается в том, что будут закуплены специализированные качели, которые будут подходить всем ребятам, в том числе и с какими-то ограничениями. Пока оборудование изготовляется, будут согласовываться вопросы с различными департаментами. Это же все большая работа, которая невооруженным глазом мало кому видна. Тем не менее мы надеемся, что по весне у нас появится прекрасное общественное место, которое будет удобно для всех!

— Дима оправдался за свой проступок перед городом?

— Самара его простила, однозначно! Ведь все люди ошибаются, идеальных нет. Но очень мало людей, которые признают свои ошибки. Сила Димы в том, что он мало того что извинился, так еще и сделал добрые дела, которые имеют практическую значимость и пользу. Чего только стоит его бесплатный концерт на два часа для жителей Самары, на который он приехал со своим звуком! Хорошо, что все так произошло, все к лучшему! Все из этого сделали свои выводы!