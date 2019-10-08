Актрису из «Счастливы вместе» с трудом узнали поклонники

Актриса Юлия Захарова , сыгравшая в популярном сериале «Счастливы вместе», сильно поправилась и сменила имидж. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, актриса приняла участие в программе «Звезды сошлись» на НТВ, посвященной ее коллеге Наталье Бочкаревой , которую подозревают в употреблении запрещенных веществ.

Зрители программы отметили, что Юлия Захарова сильно изменилась за последние полтора года — стала носить другую прическу и очень поправилась, говорится в статье.

В ходе передачи актриса подчеркнула, что не видела Бочкареву на съемках в нетрезвом состоянии и выразила уверенность, что «Наташа — человек порядочный».

«Столько у нее было возможностей и соблазнов — но никогда в жизни! Она сумасшедшая мать и надежный человек. Могла заболеть», — пояснила Захарова.

Информация о задержании Бочкаревой появилась 28 сентября. В пресс-службе столичного управления МВД России сообщили ТАСС , что в центре Москвы задержали женщину-водителя, у которой при себе были найдены запрещенные вещества. При этом, по данным источника издания, задержана была актриса Наталья Бочкарева. В отношении нее возбуждено уголовное дело и она отпущена под подписку о невыезде.

В свою очередь, актриса опровергла информацию о задержании с наркотиками и пообещала подать в суд на ее распространителей.