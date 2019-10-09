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Близкие Заворотнюк отказались считать ее выписку хорошей новостью 

Ura.Ru 46 минут назад
Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из частной клиники не является хорошей новостью. Такое мнение журналистам анонимно озвучил один из друзей артистки.
«О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей», — заявил в разговоре с «Комсомольской правдой» приятель Заворотнюк.
Ранее сообщалось, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из московского медучреждения в субботу. По данным СМИ, она проходила в клинике лечение под вымышленной фамилией и с другой датой рождения.
Заворотнюк находилась в данном медицинском учреждении с 14 сентября. Ее поместили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ранее у артистки был диагностирован рак головного мозга, однако родные актрисы и сама Заворотнюк воздерживаются от официальных комментариев на тему ее здоровья, передают «Дни.ру».
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Комсомольская правда
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