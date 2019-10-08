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Мадонна отложила шоу в Нью-Йорке из-за травмы колена 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
«Болит» сильнее: Мадонна экстренно отменила концерт
Фото: РИА Новости
Мадонна была вынуждена перенести свое шоу Madame X в Нью-Йорке из-за травмы колена, сообщает NME.
На сайте певицы написано:
"К сожалению, концерт Madame X Мадонны этим вечером в Бруклинской академии музыки будет перенесен. У нее травмировано колено, и ей посоветовали следующие три дня отдохнуть, чтобы оно скорее заживало. Фанатам рекомендуем пока не сдавать билеты, а дождаться информации о дате переноса".
Несмотря на травму, концерты 10 и 12 октября пройдут, как было запланировано.
В своем инстаграме Мадонна написала: "Мadame X сложно в этом сознаться, но она такой же человек, как и все, и ей нужно отдохнуть три дня, чтобы ее колено полностью пришло в норму".
"Я не сдалась, — добавила исполнительница. — Оно болит сильнее, чем вы можете себе представить. Пора снять каблуки и чулки на несколько дней. Очень надеюсь на ваше понимание".
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Шоу-бизнес , Другое , Мадонна , Нью-Йорк
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