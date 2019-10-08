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Голубкина рассказала о тайном муже Мироновой 

Рамблер 11 часов назад
Голубкина рассказала о тайном муже Мироновой
Фото: РИА Новости
Актриса Мария Миронова скрывает мужа и отца своего новорожденного ребенка. Однако ее сводная сестра Мария Голубкина заявила в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, что муж Мироновой прекрасный человек.
«Он просто прекрасный и замечательный! Очень хороший человек. И очень красивый и умный», — пояснила Мария Голубкина.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что супругом Марии Мироновой, которого артистке удавалось скрывать несколько лет, оказался 27-летний Андрей Сорока.
В свою очередь сама Мария Миронова назвала порталу Teleprogramma.pro «не имеющими отношения к действительности» слухи о своем браке с Сорокой. Она также посетовала, что ее слова о том, что муж — не актер, отказываются услышать.
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Шоу-бизнес , Мария Голубкина , Мария Миронова , Комсомольская правда , НТВ
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