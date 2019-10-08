Анжелика Варум удивила фанатов нестареющим лицом

На снимке Анжелика позирует вместе с мужем Леонидом Агутиным, сидя в салоне самолета. На лице артистки совсем нет макияжа. При этом 50-летняя певица прекрасно выглядит. К фотографии Варум сделала подпись: «Летим немного отдохнуть…»

Подписчики засыпали певицу комплиментами.

«Красивые и естественные», «Такие зайчики родные», «Моя любимая семейная пара!», «Как же приятно на вас смотреть! Не меняетесь, что в 90-х, что сейчас!» — написали они.