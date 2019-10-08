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Анжелика Варум удивила фанатов нестареющим лицом 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Анжелика Варум удивила фанатов нестареющим лицом
Фото: РИА Новости
Анжелика Варум не очень часто радует поклонников новыми фотографиями. Тем более сложно увидеть в ее микроблоге снимков из повседневной жизни. Однако на этот раз певица решила нарушить традиции и опубликовала фото без фильтров, сделанное на мобильный телефон.
На снимке Анжелика позирует вместе с мужем Леонидом Агутиным, сидя в салоне самолета. На лице артистки совсем нет макияжа. При этом 50-летняя певица прекрасно выглядит. К фотографии Варум сделала подпись: «Летим немного отдохнуть…»
Подписчики засыпали певицу комплиментами.
«Красивые и естественные», «Такие зайчики родные», «Моя любимая семейная пара!», «Как же приятно на вас смотреть! Не меняетесь, что в 90-х, что сейчас!» — написали они.
Среди фолловеров певицы обнаружились и знаменитости. Так, композитор Игорь Крутой написал: «Какие вы классные и особенные…»
А певица Лолита Милявская добавила: «Мои любимые».
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Лолита Милявская , Анжелика Варум
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