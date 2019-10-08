Перед смертью Фриске пожалела о рождении сына

В книге под рабочим названием «Блестка», написанном от лица умершей от рака Жанны Фриске , приводятся ее размышления в последние дни перед смертью, в том числе и о рождении сына Платона. Отрывки из книги, которую написал сценарист и друг Жанны Фриске Геннадий Куркин привело издание «СтарХит».

Жанна Фриске в 2013 году родила сына Платона, а в 2015 году скончалась от опухоли мозга. В книге «Блестка» повествование ведется от лица Жанны Фриске, которая, по данным автора, очень переживала, что умирает, оставляя маленького сына.

«А как же ребенок, как же мой мальчик, неразумная ты ****?!» — укоряла я Жизнь, пытаясь ухватить ее за грудки, остановить, заглянуть ей в глаза, принудить к ответу. Напрасно. Жизнь слепа, глуха и бесчувственна, она не слышит ни мольб, ни доводов, ни проклятий, она идет вперед, на ходу оттачивая, доводя до абсурдного мастерства единственное свое незрячее умение — продолжаться, продолжаться несмотря ни на что», — цитирует издание отрывок из книги.

При этом Жанна Фриске в книге также отмечает, что, когда ей в Нью-Йорке предложили новое экспериментальное лечение, она также вспомнила о сыне.

«Мадам Фриске! У нас есть для вас экспериментальное лечение. Что скажете?». «Черт возьми! Что я скажу? Скажу, что… если бы знала, что роды могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы вовсе, и сейчас сидела бы у океанской волны и пила розе из горла, и смеялась бы над утопающим американским солнцем» — приводит выдержку из романа «СтарХит».