Алибасов написал завещание

Продюсер группы «На-На» рассказал, что уже полностью сформулировал и написал завещание, и его осталось только нотариально заверить. Об этом он заявил «СтарХит».

Бари Алибасов попал летом в реанимацию того, как выпил средство для чистки труб. Алибасов множество раз был обвинен в инсценировке отравления ради привлечения внимания. При этом он категорически отвергает госпитализацию ради пиара.

«С едой дела обстоят неважно. Как только пробую твердую пищу, внутри все сводит — это последствия отравления «Кротом». Врачи говорят, что процесс заживления проходит хорошо, но на самом деле к нормальной жизни смогу вернуться еще не скоро. Питаюсь кашами, а мечтаю о куске мяса», — отметил 72-летний продюсер.

По словам Алибасова, он уже сформулировал и написал свое завещание.

«Осталось только нотариально заверить. А то всякое может случиться. Кстати, Лида (жена Адибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина. — Прим. Ред) давно раздала имущество родным и наладила отношения с дочерьми Анастасией и Ольгой, с которыми много лет не общалась», — пояснил он.