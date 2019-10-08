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Алибасов написал завещание 

Рамблер 11 часов назад
Алибасов написал завещание
Фото: ТАСС
Продюсер группы «На-На» рассказал, что уже полностью сформулировал и написал завещание, и его осталось только нотариально заверить. Об этом он заявил «СтарХит».
Бари Алибасов попал летом в реанимацию того, как выпил средство для чистки труб. Алибасов множество раз был обвинен в инсценировке отравления ради привлечения внимания. При этом он категорически отвергает госпитализацию ради пиара.
«С едой дела обстоят неважно. Как только пробую твердую пищу, внутри все сводит — это последствия отравления «Кротом». Врачи говорят, что процесс заживления проходит хорошо, но на самом деле к нормальной жизни смогу вернуться еще не скоро. Питаюсь кашами, а мечтаю о куске мяса», — отметил 72-летний продюсер.
По словам Алибасова, он уже сформулировал и написал свое завещание.
«Осталось только нотариально заверить. А то всякое может случиться. Кстати, Лида (жена Адибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина. — Прим. Ред) давно раздала имущество родным и наладила отношения с дочерьми Анастасией и Ольгой, с которыми много лет не общалась», — пояснил он.
Ранее генетическая экспертиза, результаты которой были озвучены в эфире программы «На самом деле» на Первом канале, подтвердила родство продюсера группы «На-На» Бари Алибасова и его сына. После оглашения результатов ДНК-теста Бари Алибасов-младший эмоционально воскликнул, что теперь наследство его, однако его отец был более сдержан и напомнил, что «есть еще претенденты».
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , StarHit
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