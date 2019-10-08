Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне захотели сорвать концерт Крида 

Рамблер + ещё 4 6 часов назад
Россияне захотели сорвать концерт Крида
Фото: РИА Новости
Организация «Тюменский родительский комитет» на своем сайте призвала родителей подростков обратить внимание на творчество Егора Крида и не допустить проведения в городе концерта, намеченного на 19 ноября.
По мнению «Тюменского родительского комитета», творчество Егора Крида является «аморальным».
«Советуем педагогам, родителям, всем, кто работает с детьми и подростками, изучить содержание песен и клипов данного исполнителя. (…) Надеемся, что родительская общественность сделает однозначный вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену», — подчеркивается в заявлении на сайте.
Организация также привела статью от 2018 года, в которой указывается, что жителями Дагестана был запущен флешмоб с девизом «Кто пойдет на Крида — тот петух». В итоге они добились отмены концерта исполнителя в Махачкале.
Как сообщал Рамблер, в 2018 году Егор Крид был вынужден отменить свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой» после появления угроз в соцсетях.
Отмена концерта спровоцировала конфликт между продюсером Крида Тимати и дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который назвал то, что певец не приедет в Махачкалу «невеликой потерей». В конфликт, участники которого обменивались гневными сообщениями в соцсетях, также вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Комментарии
Шоу-бизнес , Крид , Рамзан Кадыров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников15
России предрекли катастрофу
России предрекли катастрофу22
Украинские националисты объединились против Зеленского
Украинские националисты объединились против Зеленского104
Johnson & Johnson выплатит американцу $8 миллиардов
Johnson & Johnson выплатит американцу $8 миллиардов2
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина70
Видео
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение