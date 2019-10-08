Россияне захотели сорвать концерт Крида

Организация «Тюменский родительский комитет» на своем сайте призвала родителей подростков обратить внимание на творчество Егора Крида и не допустить проведения в городе концерта, намеченного на 19 ноября.

По мнению «Тюменского родительского комитета», творчество Егора Крида является «аморальным».

«Советуем педагогам, родителям, всем, кто работает с детьми и подростками, изучить содержание песен и клипов данного исполнителя. (…) Надеемся, что родительская общественность сделает однозначный вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену», — подчеркивается в заявлении на сайте.

Организация также привела статью от 2018 года, в которой указывается, что жителями Дагестана был запущен флешмоб с девизом «Кто пойдет на Крида — тот петух». В итоге они добились отмены концерта исполнителя в Махачкале.

Как сообщал Рамблер, в 2018 году Егор Крид был вынужден отменить свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой» после появления угроз в соцсетях.