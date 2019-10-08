Уэст рассказал, как влюбился в Кардашьян

Канье Уэст рассказал, как влюбился в Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст рассказал, как влюбился в Ким Кардашьян . передает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные источники.

По словам исполнителя, он почувствовал магнетическое притяжение, когда впервые увидел Ким.

— Каждый раз, когда я был рядом с ней или видел ее, чувствовал — меня тянет, как магнитом к ее энергии, — отметил он.

Уэст отметил, что многие друзья и близкие не советовали ему начинать отношения с Кардашьян, но ему было все равно, потому что он влюбился. Рэпер подчеркнул, что его жена — любящая, смелая и сильная женщина.

Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян сыграли свадьбу пять лет назад. Пара воспитывает четверых детей: дочку Норт, сына Уэст, сына Сейнт и дочку Чикаго.