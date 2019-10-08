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Канье Уэст рассказал, как влюбился в Ким Кардашьян 

Вечерняя Москва 15 часов назад
Уэст рассказал, как влюбился в Кардашьян
Фото: Инстаграм
Американский рэпер Канье Уэст рассказал, как влюбился в Ким Кардашьян. передает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные источники.
По словам исполнителя, он почувствовал магнетическое притяжение, когда впервые увидел Ким.
— Каждый раз, когда я был рядом с ней или видел ее, чувствовал — меня тянет, как магнитом к ее энергии, — отметил он.
Уэст отметил, что многие друзья и близкие не советовали ему начинать отношения с Кардашьян, но ему было все равно, потому что он влюбился. Рэпер подчеркнул, что его жена — любящая, смелая и сильная женщина.
Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян сыграли свадьбу пять лет назад. Пара воспитывает четверых детей: дочку Норт, сына Уэст, сына Сейнт и дочку Чикаго.
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Шоу-бизнес , КИМ КАРДАШЬЯН
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