«Вовсе не хорошие новости»: подробности выписки Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была выписана из частной клиники в Москве на выходных, чтобы не привлекать к ней внимания, рассказал осведомленный источник. При этом друг актрисы заявил «Комсомольской правде», что ее выход из больницы «вовсе не означает хороших новостей».

В августе СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, о котором узнала после рождения младшей дочери. Позднее появилась информация о резком ухудшении состояния актрисы и даже о том, что Заворотнюк умерла. Однако директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи звезды попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

Сегодня стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.

«Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Анастасия отправилась домой в субботу», — пояснил газете осведомленный источник.

При этом, по данным издания, Заворотнюк находилась в медцентре под вымышленной фамилией и с другой датой рождения.

Друзья семьи актрисы отказались прокомментировать ситуацию, от комментариев отказалась и директор артистки Марина Потапова

«О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей», — заявил газете один из друзей звезды сериала «Моя прекрасная няня».