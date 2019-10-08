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«Вовсе не хорошие новости»: подробности выписки Заворотнюк 

Рамблер 16 часов назад
«Вовсе не хорошие новости»: подробности выписки Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Анастасия Заворотнюк была выписана из частной клиники в Москве на выходных, чтобы не привлекать к ней внимания, рассказал осведомленный источник. При этом друг актрисы заявил «Комсомольской правде», что ее выход из больницы «вовсе не означает хороших новостей».
В августе СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, о котором узнала после рождения младшей дочери. Позднее появилась информация о резком ухудшении состояния актрисы и даже о том, что Заворотнюк умерла. Однако директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи звезды попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Сегодня стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.
«Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Анастасия отправилась домой в субботу», — пояснил газете осведомленный источник.
При этом, по данным издания, Заворотнюк находилась в медцентре под вымышленной фамилией и с другой датой рождения.
Друзья семьи актрисы отказались прокомментировать ситуацию, от комментариев отказалась и директор артистки Марина Потапова.
«О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей», — заявил газете один из друзей звезды сериала «Моя прекрасная няня».
В свою очередь гражданский муж умершей от рака певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев ранее призвал родственников Заворотнюк сделать официальное заявление о ее состоянии, чтобы прекратить «сплетни и слухи».
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Марина Потапова , Комсомольская правда , Москва
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