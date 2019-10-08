Волочкова в слезах покинула шоу Кудрявцевой

Балерина Анастасия Волочкова выбежала из студии программы «Звезды сошлись» на НТВ после того, как речь зашла о ее прервавшейся беременности.

Волочкова стала гостем программы, посвященной звезде 90-х годов Наталье Ветлицкой , решившей вернуться в Россию . Балерина рассказала, что никогда не ревновала к певице, несмотря на то, что та встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым , которого она назвала самой большой любовью своей жизни.

«С Наташей он был до встречи со мной», — пояснила на шоу Волочкова.

При этом балерина рассказала, что Керимов мстил ей после их расставания. Однако, когда речь зашла о ее беременности от олигарха, Волочкова подчеркнула, что эта тема до сих пор болезненна.

«Это была первая беременность в моей жизни, и я этого ребенка потеряла. Так получилось», — заявила Волочкова, расплакавшись.

После этого она подошла к ведущей программы «Звезды сошлись» Лере Кудрявцевой , обняла ее и покинула студию.