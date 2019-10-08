Волочкова в слезах покинула шоу Кудрявцевой 

Балерина Анастасия Волочкова выбежала из студии программы «Звезды сошлись» на НТВ после того, как речь зашла о ее прервавшейся беременности.
Волочкова стала гостем программы, посвященной звезде 90-х годов Наталье Ветлицкой, решившей вернуться в Россию. Балерина рассказала, что никогда не ревновала к певице, несмотря на то, что та встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым, которого она назвала самой большой любовью своей жизни.
«С Наташей он был до встречи со мной», — пояснила на шоу Волочкова.
При этом балерина рассказала, что Керимов мстил ей после их расставания. Однако, когда речь зашла о ее беременности от олигарха, Волочкова подчеркнула, что эта тема до сих пор болезненна.
«Это была первая беременность в моей жизни, и я этого ребенка потеряла. Так получилось», — заявила Волочкова, расплакавшись.
После этого она подошла к ведущей программы «Звезды сошлись» Лере Кудрявцевой, обняла ее и покинула студию.
Ранее News.ru сообщило, что пользователи Instagram обрушились с критикой на Анастасию Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения. Подписчики танцовщицы, по данным издания, заявили, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера.